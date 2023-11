Pourquoi fait-on «au revoir» de la main en visioconférence mais pas dans la vie réelle?

Ce phénomène est si répandu qu’il a un nom dans le monde anglophone: le «Zoom wave», en référence à la plateforme de vidéo en ligne, emblématique du télétravail. Des spécialistes estiment que ce «au revoir» de la main est né de notre volonté de créer du lien social, dans un contexte où les restrictions liées à la pandémie l’empêchaient.

On aurait pu penser que le «Zoom wave» disparaîtrait à la levée des mesures sanitaires et au retour de millions de salariés au bureau, mais cela n’a pas été le cas. Plus d’un professionnel sur deux déclare faire ce geste de la main avant de se déconnecter d’une visioconférence, selon un sondage Fishbowl cité par le magazine Bloomberg. Il est toutefois intéressant de noter que leur nombre tend à diminuer depuis ces deux dernières années. En 2021, 75% des 1700 actifs interrogés par l’entreprise Zoom disaient saluer leurs collègues de la main pour signifier leur intention de quitter une réunion à distance.

À lire aussi Le télétravail est-il vraiment plus écologique que le présentiel?

Mais il y a fort à parier que certains employés continueront à dire «au revoir» de la main tant que les entreprises organiseront des visios. Il faut dire que ce geste simple, que les plus jeunes trouvent parfois ringard, est ancré dans nos habitudes. Les enfants aiment le faire à leurs proches ou à tous ceux qui croisent leur chemin. Et ils ne sont pas les seuls: les passagers d’un bateau ont coutume de saluer de la main leurs congénères restés sur la terre ferme, et vice versa.

Un geste naturel

Car le «bonjour»/" au revoir" de la main est naturel. On se surprend souvent à faire ce geste machinalement, y compris dans un contexte professionnel. «Pourquoi me sens-je obligé de dire «au revoir» de la main à la fin de mes visios sur Zoom? Je n’ai jamais quitté une salle de réunion en faisant un signe de la main», s’était étonnée l’autrice britannique Clare Mackintosh, sur X (ancien Twitter) en 2020. Sa publication a trouvé un écho chez de nombreux internautes puisqu’elle a amassé plus de 15.000 «Like» sur le réseau social.

Si ce signe de la main peut paraître inapproprié lors d’une réunion de travail, il permet, en réalité, d’apporter un peu de chaleur humaine à des entrevues très impersonnelles. Au bureau, il n’est pas rare que les participants d’une même réunion se réunissent de façon spontanée, dès qu’elle est terminée, pour débriefer sur son contenu ou continuer d’échanger dans un cadre moins formel. Mais la configuration virtuelle des visioconférences ne permet pas vraiment ces moments de discussion conviviaux.

Une réunion sur Zoom, Meet ou Skype prend fin en quelques secondes, une fois que tous les intervenants se sont déconnectés. Faire «au revoir» de la main permet de rendre ce processus moins abrupt. «Les gens aiment savoir quand quelque chose commence et se termine. Ces débuts et ces fins sont ce que j’appelle des «moments rituels structurants», et les rituels nous donnent un sentiment d’appartenance et de connexion », a expliqué Erica Keswin, autrice de plusieurs livres sur le travail, à Bloomberg.

Qu’on soit pour ou contre le «Zoom wave», la bienséance veut qu’on rende ce geste à celui ou celle qui le fait pour signifier son départ d’une réunion. Ou du moins qu’on lui adresse un sourire ou un signe de tête. En effet, le mimétisme exerce une fonction sociale. Il affecte nos comportements et, surtout, les jugements que l’on porte sur autrui. Plusieurs travaux scientifiques ont montré que le fait d’être imité nous conduit à évaluer plus positivement la personne qui reproduit notre attitude. Ainsi, votre collègue adepte du «au revoir» de la main aura tendance à plus vous apprécier si vous le saluez en retour. Une chose à garder à l’esprit durant votre prochaine réunion à distance.

À lire aussi Voici combien vous coûte une journée de télétravail