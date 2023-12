Quatre jeux d’ambiance parfaits pour les soirées de fin d’année

Vous cherchez des idées sympas pour animer les réveillons de Noël, du Nouvel an mais aussi vos soirées de fin d’année entre amis ou en famille. Voici quatre jeux faciles à comprendre, pas très chers, et terriblement amusants qui seront parfaits pour ça.

Quand on lance un jeu de société lors d’une soirée entre amis ou en famille, il y a toujours le risque qu’il faille de longues dizaines de minutes pour expliquer (et comprendre!) les règles. Pour du fun, de la rigolade et un plaisir immédiat, on a sélectionné pour vous quatre jeux qui sont plutôt des jeux d’ambiance que des jeux de société.

Aïe Aïe Burrito

On commence cette sélection avec un jeu où les enfants de plus de 7 ans sont également admis. Aïe Aïe Burrito est un jeu extrêmement original puisque c’est le premier jeu qui mélange balle au prisonnier (dodgeball) et jeu de cartes. Il se joue avec des cartes incroyablement bien dessinées (comme celles d’Exploding Kittens) et deux adorables figurines de burritos en matière anti-stress.

Faites de la place et écartez les objets qui cassent car vous vous serez soumis à des Batailles de burrito, des Duels de burrito et même à des Guerres de burrito! Un jeu simple et marrant jouable jusqu’à six et dont les parties durent moins de 15 minutes. Et si vous préférez les avocats aux burritos, il existe aussi Aïe Aïe Avocat. Vous pouvez même mélanger les deux jeux!

Left Right Dilemma

On laisse les nièces et les neveux de côté maintenant avec Left Right Dilemma, un jeu absolument génial pour les plus de 18 ans. Il faut être au moins à trois pour y jouer et les règles sont extrêmement simples.

Est-ce que vous connaissez bien vos amis? C’est ce que ce jeu propose de savoir à travers 200 cartes de dilemmes. Est-ce que tu es plutôt du genre à voler le pq du bureau ou le peignoir de l’hôtel? Est-ce que tu préfères vivre en prison une semaine ou avec tes beaux-parents pendant un an? Donal Trump comme colocataire ou Vladimir Poutine? T’envoyer en l’air sur une plage bondée ou dans un igloo? Voici un petit aperçu des 400 questions qui vous attendent dans Left Right Dilemma. Vos amis devront essayer de deviner vos réponses et à la fin trouver dans quel chalet de montagne vous êtes arrivé.

Exploding Kittens Bien VS Mal

Exploding Kittens est le succès suprise (mais mérité) de ces dernières années. Ce jeu de cartes est né en 2015 sur Kickstarter en recevant près de 9 millions $ de la part de 220.000 contributeurs. Depuis, le jeu a été décliné en plein de versions mais aussi en jeu mobile et même en série Netflix. «» est la dernière version en date. Elle propose des nouvelles règles et des nouveaux chatons. C’est la version la plus risquée d’Exploding Kittens! Jouez un duel épique entre le bien et le mal avec les toutes nouvelles cartes Armageddon. Les parties sont courtes et rythmées. On peut y jouer jusqu’à cinq joueurs et à partir de 7 ans. Un jeu qui rendra vos soirées explosives!

Dobble

On termine cette sélection pour un classique (il a été lancé en 2009), toujours aussi efficace et indémodable: Dobble. Accessible à partir de 6 ans, c’est aussi le jeu d’ambiance le plus facile à comprendre. Dobble, ce sont 55 cartes rondes avec huit petits symboles sur chacune d’elle. La particularité? Il existe un seul symbole identique entre chaque carte. Le but du jeu est simple, il faut trouver le dessin en commun entre deux cartes et l’annoncer. Pour remporter la partie, il faut donc faire preuve de rapidité mais aussi d’un sens aigu de l’observation. Avec cinq mini-jeux différents à faire avec les 55 cartes, Dobble offre des parties de plaisir en famille ou entre amis. Le jeu est accessible à partir de six ans, il peut être joué jusqu’à huit et se trouve dans tous les bons magasins pour 14,99 €. Vous pouvez même y mettre un peu de belgitude avec « Dobble Belgium ». Cette version met notre plat pays à l’honneur avec une cinquantaine de symboles qui représentent la Belgique. Au programme: des frites, du chocolat, des chicons mais aussi de nombreux lieux célèbres comme le Palais Royal, l’Atomium, les grottes de Han ou le port d’Anvers.