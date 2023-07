Réveil sans alarme: voici la méthode pour se lever à 7h30 tous les matins

La plupart d’entre nous se lèvent tous les matins grâce à une alarme activée sur son GSM, la radio de son réveil voire la douce voix de son partenaire. Si ce réveil bruyant paraît indispensable, il y en a pour qui il n’est pas nécessaire: ils se lèvent naturellement tous les jours à la même heure . Et non, ils ne sont pas dotés d’un don. Ils font simplement confiance à leur horloge biologique.

1.Analyser son sommeil

Avant de te lancer dans l’aventure «sans réveil», il est important que tu établisses ton schéma de sommeil. Pour se faire, tu dois porter attention à ton rythme circadien, c’est-à-dire le cycle de 24 heures qui influence ton comportement physique et mental tout au long de la journée. C’est lui qui détermine quand tu as faim, quand tu as froid, quand tu es fatigué… Pour en prendre conscience, rien de plus simple: pendant au moins une semaine, note l’heure à laquelle tu vas te coucher et celle à laquelle tu te réveilles. Cela te donnera une idée de quand tu te sens fatigué dans la soiréeet de combien d’heures tu as besoin de dormir chaque nuit.