«Scary Hour», la technique parfaite pour booster sa productivité

Les travailleurs savent depuis longtemps qu’il est indispensable de hiérarchiser les tâches professionnelles qui leur incombent pour ne pas se laisser déborder. Mais il n’est pas toujours facile de le faire. Beaucoup se demandent quels facteurs prendre en compte : le caractère urgent (ou non) d’une mission à accomplir ou encore son importance ? À cela, s’ajoute aussi le degré de pénibilité. En effet, nous avons tendance à reporter au lendemain les tâches qui nous semblent les plus difficiles et désagréables. Quitte à augmenter notre niveau de stress à l’approche de leur date de rendu !

Eviter la procrastination

C’est là qu’entre en jeu la "scary hour". Cette astuce organisationnelle nous encourage à réserver un bloc de temps aux tâches que nous n’aimons pas faire et à se concentrer uniquement sur cela jusqu’à la fin du temps imparti. Cela nous pousserait à arrêter de s’adonner à la procrastination— ce mal qui toucherait 15 à 20% des adultes, selon le psychologue canadien Piers Steel. Par ailleurs, la "scary hour" permettrait à ses adeptes de reprendre le contrôle de leur temps et de s’épanouir dans des missions qui leur plaisent.

Cette méthode de travail a été popularisée sur TikTok, à travers une vidéo de l’utilisatrice @classicclaur. Elle y explique qu’elle consacre une heure par jour aux tâches qu’elle rechigne à accomplir à cause de son anxiété. "'Scary Hour' est la seule raison pour laquelle mes proches pensent que je suis une adulte digne de ce nom", explique-t-elle dans la vidéo, visionnée plus de 1,1 million de fois sur le réseau social. Elle en a depuis inspiré d’autres : le hashtag #scaryhour comptabilise désormais 6,5 millions de vues sur TikTok !

Le principe de la "Scary Hour" rappelle celui de la technique "pomodoro". Cette dernière consiste, elle aussi, à assigner des plages horaires aux missions les plus ingrates et rébarbatives comme le tri des mails. En effet, un grand nombre de salariés se sentent dépassés face à la quantité astronomique de courriers électroniques qu’ils reçoivent et auxquels ils doivent répondre. Une activité à laquelle certains employés consacrent 8,8 heures par jour, selon des chiffres de Microsoft. Le géant américain de l’informatique a constaté que les travailleurs consacrent, en moyenne, 57% de leur temps à utiliser des logiciels de bureautique dédiés à la communication (emails, messagerie instantanée, visioconférences etc.).