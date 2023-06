Sept astuces pour profiter du beau temps pendant ses études

LE SOLEIL! Pardon, je me suis laissé emporter. Mais quel plaisir le retour du beau temps. On l’attendait depuis longtemps quand même. Les oiseaux chantent, c’est le retour des shorts et des robes, on n’est pas obligé de prévoir une veste et un parapluie pour sortir, et en Belgique, c’est un réel plaisir. Cependant, tu observes tout ça depuis ta fenêtre. Car pendant ce temps-là, tu es bloqué à étudier dans ta chambre, ou dans un auditoire où il fait tellement chaud… Bouge pas, Kotplanet a pour toi sept astuces pour profiter du beau temps durant tes études.