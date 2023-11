Trois bienfaits insoupçonnés de la lecture sur notre cerveau

Une étude de l’Université d’Atlanta aux États-Unis a décrété que « entrer dans le nouveau monde d’un roman ou d’une nouvelle a des effets scientifiquement mesurables sur notre cerveau et qui se prolongent pendant plusieurs jours après la lecture ». Ils ont décrété que lire un livre permet d’augmenter les connexions qui se créent à l’intérieur de deux régions du cerveau de sorte à créer des changements neurologiques sur le long terme. « En refermant un livre, notre cerveau continue de travailler : nous repensons à ce qu’on vient de lire, notre imagination et notre mémoire continuent de travailler, et cela renforce nos connexions neuronales !», affirme Psychologies. Ce n’est pas tout, selon un article paru sur le Huffington Post, lire régulièrement aiderait même à réduire la détérioration cognitive de 32%. Hé bien ça alors !

Au revoir le stress

Un des éléments les plus marquant est la véritable réduction de stress que provoque la lecture chez nous. Et il ne s’agit pas juste d’un ressenti puisqu’une étude l’a récemment prouvé! Celle-ci a été menée par le Dr.David Lewis et comme le relaie Psychologies, il a trouvé que la meilleure activité pour réduire le stress est la lecture, plus efficace que de marcher, d’écouter de la musique, de jouer à des jeux vidéo ou de boire un café. Lire un lire serait, au yeux du spécialiste, de l’ordre de la «relaxation ultime». «Peu importe le livre que vous choisissez, en vous laissant absorber par lui, vous échappez à vos soucis et au monde réel qui peut être source de stress» conclut-il.

Une réduction des risques de d'Alzheimer

Une autre étude parue dans le Proceedings of the National Academy of Sciences affirme que les personnes pratiquant des activités intellectuelles (comme la lecture) verraient leur risque de développer la maladie d'Alzheimer ou de la démence diminuer de 2,5% que les autres. "Tout comme une activité physique renforce le coeur, les muscles et les os, une activité intellectuelle renforce le cerveau et l'aide à lutter contre certaines maladies", ont affirmé les chercheurs.

Il faut cependant mentionner que tout ces merveilleux bienfaits s’appliquent grâce à une lecture de livres en format papier et non numérique. Vous savez ce qu’il vous reste à faire !