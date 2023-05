Voici cinq choses à ne pas faire si vous voulez vous enrichir

Et si on prenait exemple sur les plus nantis pour dépenser notre argent? C’est vrai que nous n’avons pas le même salaire qu’eux mais regardons de plus près leurs habitudes. So Soir a relevé cinq choses à ne pas faire si vous voulez vous enrichir:

1.Ne prenez pas trop d’abonnements TV

Les plus riches regarderaient-ils moins la télé que Monsieur et Madame Tout le Monde? Il semblerait bien. Selon les données de NielsenMediaResearch, les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 25.000 € ont consacré beaucoup plus de temps aux médias (télévision, jeux vidéo ou radio) que ceux dont le revenu annuel est supérieur à 70.000 €. Une question de temps sans doute. Après tout, les plus riches doivent quand même travailler plus, non? C’est en tout cas une dépense à éviter. Si vous faites l’addition de tous vos abonnements, vous allez être surpris du montant que vous dépensez. Essayez de faire un choix et votre portefeuille vous remerciera!

2.Ne payez pas vos factures en retard

Ça peut paraître logique mais beaucoup d’entre nous laissent souvent passer la date et payent leurs factures en retard. On peut le comprendre avec la flambée des prix de l’énergie. Pourtant, comme on dit: «Qui paye ses dettes, s’enrichit». On évite de cette manière les pénalités de rappel et frais de retard qui peuvent vite faire grimper le montant de la facture. Si vous pouvez vous le permettre, optez pour des paiements automatisés ou une domiciliation sur votre compte.

3.Ne multipliez pas les cartes de crédit

Encore un conseil qui tombe sous le sens? Et pourtant…Seulement 8% des personnes riches utilisent plus d’une carte de crédit alors que 77% des personnes à revenus modérés ont plusieurs cartes. Ce sont les chiffres que l’on retrouve dans le best-seller «Rich Habits: The Daily Habits of Successful People», signé Tom Corley. C’est bien entendu davantage le cas aux États-Unis mais c’est quand même un bon conseil car plus il y a de cartes, plus il y a de frais. Les tentations sont plus nombreuses et l’on peut facilement tomber dans une spirale infernale qui nous mène à l’endettement.

4.N’achetez pas de la camelote

Les personnes fortunées achèteraient moins de bijoux ou accessoires en toc et de gadgets numériques à la mode. Ils opteraient plutôt pour du solide, certes plus cher, mais qui dure plus longtemps, comme des bijoux en or ou une montre de marque. Cela peut prendre de la valeur avec les années tandis que vos dizaines de babioles finiront certainement à la poubelle. Et puis, c’est aussi plus écologique!

5.Ne jouez pas à des jeux d’argent

La tentation est parfois grande de se faire de l’argent facile et de succomber à l’attrait des jeux d’argent. C’est sûr que les plus fortunés sont moins tentés… Mais ceux qui deviennent millionnaires de cette manière sont rares et vous ne ferez que puiser dans votre budget. Vous risquez aussi de tomber dans une dépendance qui peut s’avérer dangereuse. Prudence donc!

À lire aussi Il devient l’homme le plus riche au monde et perd tout en deux minutes