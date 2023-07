Voici comment vraiment déconnecter pendant ses vacances

Tu as du mal à profiter de tes vacances, ta tête te ramenant toujours au travail que tu devras rattraper à ton retour?

Voici quelques conseils pour te déconnecter et profiter au mieux de tes congés:

Organise-toi à l’avance

Pour avoir l’esprit tranquille en vacances, il est important d’avoir terminé toutes les tâches qui devaient l’être avant ton départ.Pour cela, il est primordial que tu organises bien ton travail avant de partir. Fais un planning ou une liste de tout ce que tu dois absolument faire avant ton congé. Si tu n’arrives pas à terminer certaines tâches, no stress! Note-les pour ne pas les oublier à ton retour et qu’elles n’occupent pas tes penséespendant les vacances. N’oublie pas aussi de créer un message d’absence sous forme de réponse automatique pour informer tes clients, contacts pro. que tu n’es pas disponible. Redirige-les vers quelqu’un d’autre!

Laisse de côté ton GSM et ton ordinateur

Pour déconnecter, il est important que tu ne sois pas tenté de lire tes mails pro ou de répondre au message What’s app d’un collègue. Pour ça, rien de mieux que de ne pas allumer , voire même de ne pas emporter son GSM et son ordinateur professionnel en vacances. Si, par malheur, ces appareils sont aussi ceux que tu utilises personnellement, enlève les notifications de messages ou de mails afin de ne pas être tenté de jeter un œil.

Prends du recul et profite

Enfin, essaie de rompre avec tes habitudes quotidiennes et surtout de profiter du moment présent. Les vacances sont le moment parfait pour expérimenter de nouvelles choses et avoir du temps pour faire des activités qui te plaise, ne l’oublie pas. Pas besoin de te surcharger, les congés sont avant tout fait pour décrocher et se reposer, tu reprendras bien assez vite le travail.