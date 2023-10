Voici la fréquence idéale à laquelle laver ses jeans

Si certains lavent leur jeans après à peinequelques utilisations, d’autres attendant une semaine voire plus pour enfin se décider à l’envoyer à la machine. Si cela dépend bien sûr des préférences de chacun, il existerait bien une fréquence idéale et une façon parfaite de laver ses pantalons. On vous dit tout.

De trois à dix utilisations

Selon Maria Mooney, experte en nettoyage et directrice des opérations marketing pour TrulyFreeHome.com, un service d’abonnement de nettoyage et de lessive, il existe un délai de lavage recommandé. Il faudrait laver son jean après l’avoir porté trois à dix fois. «Le laver trop souvent l’usera plus rapidement», explique l’experte à nos confrères du New York Post. «Pour préserver l’état et la forme du denim, il est préférable d’attendre plus longtemps entre les lavages». Espacer les lavages permet en effet de garder son jean en bon état le plus longtemps possible. Certaines marques recommandent même de ne jamais laver son jean afin de préserver son aspect originel. Un conseil dur à suivre lorsqu’on a fait des tâches dessus. Maria Mooney recommande donc, plutôt que d’avoir à compter les jours, de laver son jean s’il est sale ainsi que lorsqu’il commence à sentir mauvais.