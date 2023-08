Voici le geste à ne surtout pas reproduire pour bien dormir

Le démontre la popularité des afterworks, boire un petit verre d'alcool est agréable pour se détendre après le taff. Mais au contraire de ce qu’on pourrait penser, consommer de l’alcool avant de dormir ne nous aidera pas à passer une bonne nuit. Ce serait même très néfaste pour la qualité de notre sommeil selon des recherches. Explications.

Aucun effet bénéfique

Ian Colrain, président de la direction de MRI Global, un institut de recherche basé à Kansas City, a mené des recherches sur la consommation de boissons alcoolisées avant de dormir et son constat est clair. «On croyait auparavant qu’une consommation modérée d’alcool était bonne pour la santé et avait des effets bénéfiques sur celle-ci. Maintenant, on pense différemment. Boire de l’alcool ne procure, en réalité, aucun réel avantage et n’est jamais bon pour notre corps.» Selon le spécialiste, l'alcool augmente aussi les difficultés respiratoires des personnes qui en souffrent et pourrait accentuer les symptômes du somnambulisme notamment. Il n’y a donc aucun intérêt à en boire avant de dormir.

Envie de dodo

D’accord mais l’alcool donne parfois envie de faire un somme, non ? Il affecte en effet le cerveau et le système nerveux central, nous donnant une impression de fatigue. Boire de l’alcool a aussi un effet sur le système de ton corps qui contrôle les sensations de stress. Voilà pourquoi on se sent en général plus détendu après un verre ou deux. Pourtant boire de l’alcool, entrave bien la qualité de ton sommeil, perturbant tes cycles et augmentant tes chances de te réveiller plusieures fois pendant la nuit.

Fréquence cardique plus élevée

Que se passe-t-il exactement lorsque je bois un verre avant d’aller dormir ? Comme l’explique Ian Colrain, «le sommeil est conçu pour vous offrir une sorte de vacances cardiaques - la fréquence cardiaque chute, la tension artérielle également, etc.». L’alcool, au contraire, augmente la fréquence cardiaque. Selon l’étude, après un seul verre, la fréquence cardiaque est déjà élevée et ce pendant de nombreuses heures durant le sommeil. Ainsi, même une consommation modérée de quelques verres entraîne une fréquence cardiaque plus rapide pendant les quatre premières heures de sommeil, ce qui est néfaste pour le corps. D’autres études ont montré que l'alcool interfèrait surtout avec le sommeil paradoxal, une étape essentielle où la plupart des rêves se produisent et qui ne doit pas être bouleversée.

Il est donc recommandé de ne pas consommer d’alcool avant d’aller dormir !