Voici le signe astrologique le plus dragueur du zodiaque

Les signes astrologiques peuvent vous donner des indices sur la personnalité de quelqu’un. Il y a quelques mois, on vous présentait les signes les plus romantiques. Voici désormais le plus dragueur.

Quel est le signe astro le plus dragueur?

Sur la plage, en festival ou sur une terrasse, cet été, vous allez peut-être être accosté et dragué par quelqu’un de particulièrement à l’aise, sûr de lui, voire carrément un peu lourd. Vérifiez un peu sa date de naissance! Il se pourrait que cette personne soit née entre le 22 novembre et le 21 novembre et qu’elle soit donc Sagittaire.

À lire aussi Voici le signe du zodiaque le plus romantique

Dragueur et infidèle

En effet, selon les experts en astrologie, le Sagittaire serait bel et bien le signe du zodiaque le plus dragueur. Avec sa confiance en lui débordante, son côté épicurien, son humour et sa sympathie, il a tendance à aller vers les autres et à les attirer comme des aimants. Expert en drague, le Sagittaire parviendrait ainsi à facilement enchaîner les aventures. Mais si vous êtes à la recherche de l’Amour avec un grand A et pas d’un coup d’un soir, méfiez-vous! En effet, le Sagittaire fait partie des signes astrologiques les moins fidèles (avec le Gémeaux et le Bélier). Vous êtes prévenu!

Retrouvez l’actu sur Metrotime.be