Voici le signe astrologique le plus insupportable

Ils sont arrivistes, susceptibles, coincés et intolérants, on a nommé: les Capricorne. Ce n’est pas Metro qui le dit mais bien l’astrologue américaine Reda Wigle. Selon elle, ce signe de terre est le plus désagréable du Zodiaque.

Être les meilleurs

Les Capricorne, nés entre le 22 décembre et le 22janvier, travaillent beaucoup et cherchent à tout prix à être les premiers, selon l’astrologue. Ils se croient supérieurs et ont du mépris pour ceux qui travaillent moins qu’eux. «Les personnes nées sous le signe du Capricorne sont des acharnés au travail et ont tendance à juger ceux qui ne le sont pas». Ils ne doivent pas être très sympas à côtoyer au boulot…

Seuls leurs goûts comptent

Comme si cela ne suffisait pas, les Capricorne ont aussi un profond mépris pour l’avis des autres. Ils se moquent bien de ce qu’ils pensent et considèrent que tous ont mauvais goût. «Dans la tête des Capricorne, il n’y a de toute façon qu’une seule place au sommet», explique Reda Wigle. Il faudrait peut-être qu’ils redescendent un peu sur Terre !

Une planète fautive

Si tu as des amis Capricorne ne les blâment pas. L’astrologue explique que s’ils sont si bornés et désagréables c’est à cause de Saturne. La planète qui gouverne le 10ème signe du zodiaque serait derrière leur complexe de supériorité. «Saturne est surnommé le grand professeur car elle est associée à la sagesse et à l’apprentissage des leçons», explique l’astrologue. C’est à cause d’elle que les Capricorne se sentent supérieurs et qu’on a parfois du mal à les supporter...