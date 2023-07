Voici les cinq lieux touristiques belges les plus recherchés dans le monde

Que pensent les étrangers de la Belgique? Qu’ont-ils envie de visiter? Quelles questions se posent-ils au sujet de notre pays? À l’approche des grandes vacances, Google a révélé les recherches les plus fréquentes en lien avec la Belgique effectuées sur son moteur de recherche depuis le début de l’année. Et vous allez le voir, certains résultats sont surprenants.

Les villes belges les plus recherchées à l’étranger

Le classement des villes belges les plus recherchées sur Google à l’étranger ne comporte pas de grande surprise. La capitale, Bruxelles, arrive en tête. Elle est suivie d’Anvers, de Bruges et de Gand. Seule ville wallonne du classement, Liège complète le top 5.

Le classement des villes belges les plus recherchées sur Google en Belgique est un peu différent. C’est Anvers qui arrive en tête, suivie de Bruxelles et de Bruges. Liège et Mons arrivent en quatrième et cinquième positions.