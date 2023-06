Voici quelques astuces pour se faire surclasser à l’hôtel

Se faire surclasser à l’hôtel, le rêve ! Et si c’était ton tour la prochaine fois de profiter d’une chambre plus grande et plus luxueuse? Voici nos conseils pour se faire surclasser (presque) à coup sûr.

Tu pars bientôt en voyage et tu te disais justement que tu n’as jamais été surclassé à l’hôtel? Lis bien ces quelques conseils, ce pourrait bien être ton tour la prochaine fois!

Informer d’un événement important

Une lune de miel, un anniversaire, une célébration… tout événement peut être prétexte à un surclassement. Voilà pourquoi tu ferais bien d’informer l’hôtel que tu y loges pour fêter l’obtention de ton diplôme de médecine, de tes 2 ans de mariage, ou encore l’anniversaire de ta moitié. Le personnel sera ainsi plus enclin à t’offrir un surclassement ou, au moins, une belle surprise pour rendre ton séjour magique.

Choisir un nouvel hôtel

Une autre astuce pour être surclassé est de choisir un hôtel qui vient à peine d’ouvrir. Ces établissements ne sont pas toujours remplis et cherchent justement à créer une clientèle fidèle. Ils seront donc généralement plus enclins à te donner quelques avantages. De plus, devenir un client fidèle t’apportera de nombreux privilèges dans le temps.

Voyager hors saison

Si tu cherches à être surclassé, tu ferais bien de voyager en basse saison. Les hôtels sont moins remplis et les prix des chambres sont moins élevés ce qui rend le surclassement plus probable. Ça ne coûte rien à l’hôtel de te proposer une plus belle chambre si celle-ci n’est de toute façon pas occupée!

Être aimable et poli

Cela semble être la base mais certains l’oublient parfois. Être poli et respectueux avec le personnel de l’hôtel est une condition sine qua non pour passer un bon séjour et -potenttiellement- être surclassé. Si tu le sens, tu peux aussi directement demander si d’autres chambres sont libres dans l’hôtel. Exprimer clairement ce que tu veux, de façon polie et aimable, en demandant si un surclassement est possible peut s’avérer payant.

Bon voyage!