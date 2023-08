Votre enfant est plus turbulent quand il est avec vous ? C’est normal !

Sentiment de sécurité

Pour le psychanalyste britannique John Bowlby, la réponse est assez simple: il s’agit d’une preuve d’amour . C’est ce qu’il explique dans les années 60-70 en développant sa célèbre théorie de l’attachement . Pour le spécialiste, si votre enfant est capricieux, c’est qu’il vous aime et se sent en sécurité auprès de vous, plus qu’auprès de quiconque autre.

Besoin d’exprimer ses émotions

C’est bien mignon tout ça mais pourquoi cet amour se traduit-il par des crises et des pleurs, demanderez-vous sûrement. Il faut en fait que vous compreniez que votre enfant est en train de découvrir le monde. Il reçoit toutes sortes de stimuli, expérimente de nouvelles choses, rencontre de nouvelles personnes… Ces expériences sont intenses et un enfant n’ose pas toujours exprimer ses émotions au moment où elles surviennent, et ce d’autant plus s’il n’est pas entouré de personnes qu’il connaît bien et avec qui il se sent à l’aise. Ainsi, votre enfant aura tendance à prendre sur lui, laissant ses émotions s’accumuler. Mais à côté de vous, ses parents, il n’a aucune crainte d’être lui-même et exprime sincèrement ce qu’il ressent. Il n’hésite donc pas à être turbulent et émotif car il sait que l’amour que vous lui portez est inconditionnel. Voilà pourquoi il peut être si agaçant !