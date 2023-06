Y aura-t-il bientôt un congé menstruel en Belgique ?

Des partis réticents

Comme le souligne Le Vif, les partis politiques belges restent très divisés sur la question et s’interrogent sur plusieurs aspects. Le premier point soulevé est que la douleur et l’intensité des règles diffèrent fortement d’une personne à l’autre. Certaines n’ont aucune douleur tandis que d’autres en ont pendant plusieurs jours . Un autre point qui inquiète les politiques est la discrimination à l’embauche qui pourrait découler la mise en place d’un tel congé. Certains employeurs pourraient être hésitant à engager quelqu’un qui sera systématiquement absent une fois par mois. Enfin à l’école , « un jour d’absence tous les mois pose fortement question en termes d’apprentissage », comme le souligne Catherine Fonck, présidente du groupe Les Engagés à la Chambre. Pour Sophie Rohonyi (DéFI), il existe un véritable risque de banaliser et de négliger ces douleurs vécues. Elle craint que ce congé menstruel de trois jours ne soit pas suffisant pour répondre à la gravité de ce que ces personnes éprouvent chaque mois. «Il y a un risque que les employeurs se disent: ‘Voilà, tu as eu ton congé, après, tu n’as plus à t’en plaindre’», explique-t-elle.

Quelles alternatives au congé menstruel ?