14 ans après sa mort, Michael Jackson passionne toujours autant: une de ses vestes s’est vendue aux enchères pour 285.000 € (photo)

Vous souvenez-vous du terrible accident qu’a vécu Michael Jackson? Nous sommes alors en 1984, le chanteur américain tourne une publicité pour la marque de soda Pepsi. L’explosion de feux d’artifice derrière lui met le feu à sa chevelure. La star se retrouve alors brûlée aux deuxième et troisième degrés à la tête ainsi qu’à certains endroits du corps. Lors de ce tournage, l’artiste portait une veste en cuir noir et blanc. Une veste qui fait à nouveau parler aujourd’hui.

Adjugée à 285.000 €

Cette veste, tout comme plus de 200 autres objets ayant appartenu à d’autres stars de la chanson telles que David Bowie, les Beatles, Amy Winehouse, George Michael ou encore le groupe Oasis, a été vendue aux enchères à Londres. Si elle avait été estimée entre 200.000 et 400.000 £, soit entre environ 228.000 et 456.000 €, le blouson a finalement été vendu pour la coquette somme de 285.000 €.