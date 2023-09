Accident de Mathieu Kassovitz: des nouvelles rassurantes ce lundi matin

Alors qu’il effectuait un stage de moto sur le circuit automobile de l’autodrome de Linas-Monthléry, l’acteur Mathieu Kassovitz est sortie de la piste et a fait une lourde chute. Il a été transporté à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, près de Paris, dans un état «préoccupant».

Selon les premiers éléments, l’acteur de 56 ans a été éjecté de sa moto et a violemment percuté le sol. Blessé au niveau du bassin et de la cheville, il souffre de plusieurs fractures ouvertes et d’un traumatisme crânien. Mathieu Kassovitz était conscient lorsqu’il a été pris en charge par les secours mais il a été endormi tant il souffrait.