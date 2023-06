Accusé d’agression sexuelle, le réalisateur Nicolas Bedos en garde à vue

L’été arrive, il commence à faire bien chaud et tu en as bientôt fini avec les exams. C’est le moment de retrouver tes potes et de prévoir ton été. Et vu qu’on sait que tu vas avoir deux mois de folie , on a prévu pour toi une sélection de 6 films pour une soirée d’été entre potes, tu verras ça fera du bien de se poser.