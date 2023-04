Accusé de plagiat, Ed Sheeran sort sa guitare au milieu du tribunal pour se mettre à chanter

Pour la seconde fois en un an, le chanteur et auteur-compositeur de 32 ans doit répondre devant la justice d’accusations de plagiat dans ses chansons au succès planétaire.

Après avoir remporté un procès à Londres l’an passé, il se défend cette fois contre les accusations des héritiers d’Ed Townsend, un musicien et producteur américain qui avait co-écrit «Let’s get it on» avec Marvin Gaye. L’audience s’est ouverte en début de semaine à Manhattan.