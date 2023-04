Adèle a-t-elle enregistré un nouvel album?

Nouvelle vibe?

Une source proche d’Adèle en a dévoilé un peu plus sur cet enregistrement « secret »: «Elle est passée du fond du gouffre à être follement amoureuse. Elle veut que le monde entier le sache». Et à en croire cette source: «le prochain album sera le plus optimiste de tous les temps. Elle ne sera plus la reine des ballades déchirantes». Exit donc des titres qui ont la même vibe que «Someone Like You» ou encore «Easy On Me».