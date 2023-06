«Affaire conclue»: on sait qui remplacera Sophie Davant, et ce n’est pas une inconnue!

C’est une rupture qui semble imminente entre l’émission «Affaire conclue» et Sophie Davant. Depuis quelques jours, celle qui incarne l’émission depuis six ans est citée sur le départ, et le directeur des antennes de France Télévisions Stéphane Sitbon-Gomez l’avait confirmé dans les colonnes de Télé-Loisirs: «Cela fait plusieurs semaines qu’elle me dit qu’elle a envie d’autre chose. Je respecte cela même si j’aurais préféré la garder. Je pense qu’elle ne présentera plus Affaire conclue à la rentrée, en tout cas en semaine.»