Alain Delon: l’ancienne dame de compagnie aurait caché «110.000€ en liquide»

Les trois enfants de l’acteur français se sont lancés dans une bataille judiciaire contre Hiromi Rollin . Celle qui était autrefois la dame de compagnie d’Alain Delon est accusée par Anthony, Anouchka et Alain-Fabian d’abus de faiblesse . D’après le trio elle aurait profité de la vieillesse de l’acteur.

Mais Hiromi Rollin a toutefois affirmé avoir entretenu une relation amoureuse pendant 33 ans avec l’acteur. «C’est un coup monté pour me faire sortir de la vie de leur père. (…) Comme nous nous aimons, la seule solution pour eux était d’inventer des choses pour me mettre en cause. C’est une instrumentalisation de la justice», avait-elle déclaré au Parisien jeudi dernier comme le relate le site Purepeople.