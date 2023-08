Albert de Monaco et son ex-amante réunis: les rumeurs de séparation avec Charlene s’intensifient

Albert II et Charlene de Monaco seraient séparés et ne vivraient plus ensemble. C’est ce qu’affirme le média allemand Bild, relayé par nos confrères de chez Sudinfo. Selon le média, l’épouse du prince aurait déménagé en Suisse et ne verrait son mari plus que «sur rendez-vous». Concernant la garde de leurs enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella, une source anonyme a confié au magazine «Voici» que le couple se relayait pour la garde.