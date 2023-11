Alix Battard quitte le JT de RTL info: voici l’émission dans laquelle elle pourrait rebondir!

Durant de nombreuses années, votre JT de RTL info a été rythmé par la voix d’Alix Battard, qui a finalement décidé de se tourner vers d’autres horizons. Le 23 octobre dernier, elle présentait son dernier JT, et expliquait: «C’est un choix difficile, mais nécessaire… À l’avenir, les partenariats et échanges commerciaux que je pourrai établir, ainsi que les projets personnels que j’envisage de lancer, ne me permettront peut-être plus de répondre aux critères d’obtention d’une carte de presse.»