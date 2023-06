«Allez vous faire foutre», voilà ce que répond Léna Situations à ses cyberharceleurs

«C’est un sujet qui devrait être le mien et pas celui d’Internet». Dans son podcast «Canapé six places», Léna Situations revient sur son apparition au Festival de Cannes et la vague de cyberharcèlement qui a suivi. Lors de la montée des marches, l’influenceuse portait une robe Vivienne Westwood qui dévoilait ses jambes. Au vu de la tenue, des internautes ont violemment critiqué son corps, soulignant qu’elle avait pris du poids. Des remarques totalement déplacées, comme le rappelle l’influenceuse.