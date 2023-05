Amber Heard a quitté Hollywood: voici où elle s’est installée!

Il y a tout juste un an, Johnny Depp etAmber Heard se déchiraient au tribunal lors d’un procès filmé et hyper médiatisé. Tous les deux avaient finalement été jugés coupables de diffamation. Néanmoins, le verdict avait été perçu comme une victoire pour Johnny Depp puisque Amber Heard a été condamnée à lui verser une somme de 10,35 millions $ et ce dernier à lui en verser 2 millions $. Finalement, fin 2022, les deux parties se sont accordées sur le versement par Heard à Depp d’un million de dollars, clôturant ainsi l’affaire judiciaire.