Amir en deuil: le chanteur annonce le décès de sa «maman chérie»

C’est une bien triste nouvelle que nous a annoncée Amir ce samedi 22 avril. Sa maman, prénommée Carmi, est décédée à l’âge de 64 ans. L’auteur, compositeur et interprète franco-israélien s’est emparé de son compte Instagram ce samedi, tard dans la soirée, afin de rendre un vibrant hommage à sa «maman chérie».

«Être ton enfant, c’est grandir heureux»

Dans une publication partagée sur Instagram mais aussi sur Facebook, Amir revient, à travers une série de photos et vidéo, sur des moments heureux vécus avec sa mère. On aperçoit ainsi Carmi Haddad à différents moments de sa vieet toujours avec le sourire aux lèvres. Un selfie avec son fils et une vidéo, visiblement assez récente, sur laquelle on voit sa maman faire du ski nautique tout en chantant «États d’amour», un des morceaux les plus connus d’Amir, ponctuent également cette poignante publication.

« Maman chérie, être ton enfant c’est grandir heureux. Aimé, abrité, soutenu, et fort devant tout. Enfin tout… sauf cet énorme vide depuis ton départ » a écritAmir en légende de ce diaporama.Avant d’ajouter: « Je t’aime maman, merci pour ce que tu as été et laisseras dans nos cœurs incrédules, un diamant, une étoile filante ». Le chanteur a conclu cet émouvant hommage en citant un extrait d’une de ses propres chansons. « Sans toi, j’avoue, j’me sens triste comme une main de pianiste, qui aurait paumé son envie de jouer. Faut croire que sans toi, j’suis pas doué… Il était une femme » Des mots déchirantstirés d’«Il était une femme», morceau issu deson troisième album, «Addictions».

Une terrible épreuve pour le chanteur repéré en 2014 dans The Voice France qui pourra certainement compter sur le soutien de sa femme Lital et de ses deux enfants Mikhaël et Or pour tenter d’atténuer son immense peine.