Angèle dénudée dans Playboy: «Ça a été une douche froide»

Une photo publiée sans son consentement

Angèle est revenue sur cet épisode ce dimanche soir dans le JT de France. «La journaliste m’appelle et m’explique que la femme ne sera plus vue comme un objet, ça me paraissait assez chouette». «Il y avait une photo où je tenais deux légumes devant mes seins. On s’était dit: ’Cette photo, ne la sortons pas’. Mais la journaliste voit les photos avec les poivrons, et dit qu’elle est cool. Mais je lui dis: ’Non, celle-là, elle ne fait pas partie de la sélection’, et voilà que la photo se retrouve, sans mon consentement, dans Playboy», a-t-elle confié à Laurent Delahousse.