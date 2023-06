Angèle pose dénudée au milieu de fruits et se fait critiquer!

Un shooting frais et fruité!

«J’ai jamais autant apprécié les clémentines»

La plupart des internautes semble avoir apprécié la démarche. «J’ai jamais autant apprécié les clémentines», «La plus belle des stars!», «Il fait de plus en plus chaud ici», «N’oubliez pas de manger 5 fruitset légumes par jours», peut-on notammentlire dans les commentaires. Quelques utilisateurs en ont néanmoinsprofité pour tacler Angèle et la critiquer. «C’est difficile d’être féministe à la ‘balance ton quoi’ et femme-objet volontaire pour les machos qu’on critique…», «Il est loin le docu Netflix là», ont souligné certaines personnes dans les commentaires. La preuve une fois de plus qu’on ne peut pas plaire à tout le monde!