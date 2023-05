Angèle revient sur son coming out volé: «J’avais l’impression de la décevoir» (vidéo)

Angèle est l’invitée du nouveau documentaire «Homos en France» qui sera diffusé ce mardi 16 mai à 21h10 sur France 2. À l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie, qui a lieu ce 17 mai, la chanteuse va se confier sur sa vie sentimentale et son coming out.

«L’impression que je la décevais»

Dans un extrait dévoilé, la jeune femme revient sur son coming out volé par Cyril Hanouna dans «Touche pas à mon poste»: «Certaines personnes de ma famille l’apprennent comme ça, des amis aussi, et ma grand-mère, toute sa vie on lui a dit que c’est compliqué… mais c’était quand même dur aussi d’avoir l’impression que je la décevais, moi qui avais toujours voulu être la bonne élève».

L’interprète de «Ta reine» poursuit: «Elle était si amoureuse de son mari, elle m’en parle avec des étoiles dans yeux… je lui ai dit que j’avais ça, pour elle. À défaut de le comprendre, elle l’acceptait, et c’était le plus important».

Ce documentaire coécrit et narré par l’humoriste-comédien Vincent Dedienne porte sur des témoignages très forts. Parmi les invités on retrouvera également l’historienne et écrivaine Laure Murat, Hugo Bardin (Paloma, gagnante de «Drag Race France»), Ouissem Belgacem (un ancien sportif de haut niveau et écrivain français d’origine tunisienne), Jean-Baptiste Marteau (journaliste français), Gérard Araud (Ancien représentant permanent de la France auprès des Nations unies), mais également Catherine Lara (auteure-compositrice-interprète française).