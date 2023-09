Angèle se confie sur cet événement qui a changé sa vie: «Je n’oublierai jamais» (vidéo)

Elle l’a fait. Durant deux ans, Angèle a voyagé en France, en Belgique, et même aux États-Unis et au Canada pour présenter son Nonante-Cinq Tour. Au total, ce sont 95 dates qu’elle a effectuées avec ses équipes. Le week-end dernier, la chanteuse est montée sur scène une dernière fois avant de prendre un repos bien mérité.

Ce jeudi, sur Instagram, la Belge a écrit un message pour dresser le bilan de cette aventure: «Le 95 tour a littéralement changé ma vie. Durant presque 2 ans de folie, j’ai grandi et pour la première fois, j’assume de dire que je suis fière de moi. J’ai rencontré des personnes qui font à présent partie de ma famille, j’ai eu la chance d’avoir un public fidèle et ce, dans les Zéniths de France, de Belgique, dans de nombreux festivals. L’entorse de Paris la Défense, les extinctions de voix, les problèmes techniques, les manques de confiance en moi, la pression que je me suis mise car je voulais être à la hauteur, les rires, la complicité et les émotions en rollercoaster, autant de souvenirs que je n’oublierai jamais, qui m’ont forgée et qui m’ont permis de tuer petit à petit mes démons.»