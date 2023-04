Angèle suscite l’indignation du public: «Elle se fout de la gueule du monde»

Polémique

Avant d’interpréter son tube « Ta reine », la chanteuse qui portait le drapeau LGBT+ a expliqué au public: «Je me suis rendu compte que j’écrivais beaucoup de chansons d’amour mais jamais sur des amours lesbiennes».

La chanteuse, fière de sa bisexualité, a pourtant reçu les foudres de nombreux internautes. En effet, le milliardaire qui produit le festival, Philip Anschutz est réputé pour son homophobie. Il est notamment connu pour financer des associations anti-LGBTQ+ et anti-IVG, comme le révèlent nos confrères de Oh my mag.