Angelina Jolie se moque de Brad: «Pitt est un acteur, pas un vigneron»

Rappelez-vous, c’était en 2008. Brad Pitt et Angelina Jolie semblaient filer le parfait amour et le couple avait décidé d’acheter le château de Miraval en France, un immense domaine viticole de 500 hectares, dont 50 hectares de vignes. En 2011, ils s’étaient associés à une famille de vignerons français pour produire un vin rosé. Et en 2014, le couple de stars avait décidé de s’y marier.