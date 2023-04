Anya Taylor-Joy moquée pour son regard: «Je ne passe pas beaucoup de temps devant les miroirs»

Anya Taylor-Joy, qui vient d’avoir 27 ans le 16 avril dernier, est une actrice américo-britannique révélée en 2015 dans le film « The Witcher ».Sa notoriété à rapidemment grandit suite à ses rôles dans «Split», « Le jeu de la dame », «Le Menu» ou encore «The Northman».

«Ils sont si éloignés»

En 2016, alors qu’elle commence à réellement être connue, elle accorde une interview au « W Magazine ». La première question qui lui a été posée était plutôt directe: «Vous avez ces beaux yeux et ils sont si éloignés les uns des autres. Quand vous étiez enfant, est-ce qu’ils vous gênaient?».

L’actrice a alors répondu qu’à l’époque elle n’était pas consciente de cet écart et qu’un jour, sur Facebook «quelqu’un m’a tagué sur une photo avec un poisson et m’a dit: ‘C’est toi, parce que tes yeux sont comme ça’».

Éviter les miroirs

Ce geste a blessé la jeune femme qui a poursuivi: «Cela m’a vraiment contrariée, je n’ai pas apprécié et j’ai arrêté de me regarder dans les miroirs pendant très longtemps. Je ne passe toujours pas beaucoup de temps devant les miroirs parce que je n’ai pas à me préoccuper de mon visage. Malheureusement, c’est le cas pour vous tous».