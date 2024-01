Après la radio, Marc Ysaye se lance en politique

«Je voulais faire science politique et être diplomate et je ne l’ai pas fait»

M. Ysaye a indiqué habiter Corbais, dans la commune de Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon). Au sein du MR, M. Ysaye sera «un référent sur le plan culturel», mais aussi sur «l’évolution de la société et la laïcité». «Dans ma vie, je voulais faire trois choses. La musique et la radio, j’ai fait les deux. Je voulais faire science politique et être diplomate et je ne l’ai pas fait. Machiavel a marché très très vite. C’était les études ou Machiavel et j’ai choisi Machiavel», a confié Marc Ysaye. À ses yeux, «on est à un vrai tournant sociétal important», a-t-il indiqué en affirmant penser à ses six petits-enfants. «On doit absolument faire attention à toutes les dérives auxquelles on assiste aujourd’hui», a estimé Marc Ysaye, citant ensuite pêle-mêle l’«écriture inclusive», la «dictature des minorités», le «wokisme» ou encore la «cancel culture».