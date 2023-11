Arielle Dombasle furieuse de la série « L’affaire Bettencourt » : elle dénonce une utilisation frauduleuse de son témoignage (photo)

La série "L’affaire Bettencourt : scandale chez la femme la plus riche du monde" connaît un franc succès. La mini-série Netflix se concentre sur l’influence qu’aurait eue le photographe François-Marie Banier sur Liliane Bettencourt et sur la guerre qui en a découlé avec sa fille, Florence. On retrouve dans ce documentaire plusieurs intervenants tels qu'Arielle Dombasle, amie de l’ancienne patronne de L’Oréal.