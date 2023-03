Ashton Kutcher s’offre-t-il des vacances en Belgique?

Un parfum d’Hollywood souffle actuellement sur la Belgique. Depuis quelques jours, Ashton Kutcher et Mila Kunis passent du bon temps dans notre plat pays et ils ne s’arrêtent pas à Bruxelles.

Un congrès au Parlement européen

La semaine dernière, Ashton Kutcher était du côté du quartier Schuman, à Bruxelles. En effet, l’acteur américain a participé à un congrès au Parlement européen sur la thématique de la pédopornographie. La star qui a fêté ses 45 ans l’an dernier en a profité pour rester dans la capitale belge et pour découvrir notre gastronomie. Selon nos sources, Ashton Kutcher a été aperçu la semaine dernière dans un restaurant dans le quartier du Sablon, à Bruxelles.

Du bon temps en Belgique pour le couple de stars

Et Ashton n’était visiblement pas pressé de rentrer aux États-Unis. Au contraire, il en a profité pour partir à la découverte de notre pays. Et il n’était pas seul. Hier soir, il a été aperçu au bras de sa femme, l’actrice Mila Kunis, dans un restaurant à Gand. La gérante du café-restaurant O’yo n’en croit toujours pas ses yeux. «Je ne voulais pas y croire, mais quand j’ai regardé, Ashton Kutcher et Mila Kunis étaient assis à une table», a-t-elle raconté au Nieuwsblad.