«Aucun médicament ne fonctionne», l’entourage de Céline Dion s’inquiète de sa santé

Aucun progrès

La maladie provoque des tremblements, des peurs, des douleurs et des troubles neurologiques rares. Céline Dion est donc soignée à domicile pour les troubles neurologiques qu’elle traverse. Ses douleurs ne semblent pourtant pas s’apaiser, selon sa sœur: «Pour le moment, nous n’avons trouvé aucun médicament qui fonctionne mais nous gardons espoir, c’est le plus important». Elle ajoute aussi: «Honnêtement, je pense qu’elle a surtout besoin de se reposer. Elle veut toujours dépasser toutes les attentes, donner le meilleur d’elle-même et être la meilleure dans tous les domaines».

«Elle travaille dur»

Claudette confie que sa sœur se bat sans relâche. « À un moment donné, votre cœur et vos corps essaient de vous dire quelque chose. C’est important de les écouter. Mais c’est comme une seconde nature chez elle, elle est disciplinée dans tous les aspects de sa vie ». Elle pense même qu’elle pourra un jour remonter sur scène. « Quand je l’appelle et qu’elle est occupée, je parle à ma sœur Linda qui vit avec elle et me dit qu’elle travaille dur ».