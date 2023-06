Ava Max giflée en plein concert: «Il m’a griffé l’intérieur de l’œil» (vidéo)

Ava Max se produisait sur scène ce 20 juin à Los Angeles. Alors qu’elle était en pleine prestation un homme est monté sur scène et lui a asséné une gifle. La vidéo qui montre l’agression a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

«Il m’a giflé si fort»

Sur les images on ne parvient pas à déterminer d’où venait l’homme, mais plusieurs internautes indiquent qu’il faisait partie du public. On voit également l’homme s’approcher de l’interprète de Kings & Queens. Alors qu’elle tournait sur elle-même, il luia asséné une gifle au visage avant d’être maîtrisé par un membre de la sécurité et être escorté hors de la scène.