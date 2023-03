Avec 32 ans d’avance, les Simpson avaient encore vu juste!

Quand Michel-Ange est censuré

Il faut dire que les scénaristes des Simpson ont le nez creux pour dresser le portrait de la société américaine et d’ainsi voir venir certains événements. Il y a 32 ans, en 1991, dans l’épisode «Itchy & Scratchy & Marge» (disponible sur Disney+), Marge Simpson décide de créer un mouvement contre la violence et la nudité à la télévision et dans la société. Alors que la petite ville de Springfield est choisie pour accueillir la statue David de Michel-Ange, le mouvement s’insurge du fait que son sexe soit visible et décide de vêtir la statue.