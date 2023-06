Avec une fortune estimée à 440 millions $, voici l’actrice la plus riche au monde

Le magazine Forbes vient de dévoiler son classement des célébrités féminines les plus riches d’Amérique. On découvre ainsi qu’Oprah Winfrey est toujours en première position, avec 2,5 milliards $ (soit 2,3 milliards €) cumulés. Mais il faut attendre la neuvième position pour pouvoir apercevoir la première actrice du classement: Reese Witherspoon. Celle qui vient de donner la réplique à Ashton Kutcher dans le film «Toi chez moi et vice-versa», possède une fortune estimée à 440 millions $, faisant d’elle l’actrice la plus riche au monde.