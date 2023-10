«Avoir des enfants m’a sauvée»: Angelina Jolie revient sur son divorce avec Brad Pitt

Ce n’est pas la grande forme pour Angelina Jolie. L’actrice s’est récemment lancé dans la mode, et s’est confiée au magazine américain «Vogue» à cette occasion. Elle a notamment parlé de sa santé mentale, et est revenue sur son divorce avec Brad Pitt.

«Ces derniers temps, je me sens un peu déprimée D’une certaine façon, je n’ai pas l’impression d’avoir été moi-même depuis 10 ans, mais je préfère ne pas en parler», explique-t-elle, avant d’indiquer que la mode a pu l’aider dans ces moments douloureux: «Parfois, la façon dont vous vous habillez dit: ’Ne plaisante pas avec moi, je porte mon armure’.»

Elle ajoute: «Maintenant, je me demande quel est mon style parce que je cherche encore à comprendre qui je suis à 48 ans. Je suppose que je suis en transition en tant que personne.» «Il y avait beaucoup de choses dont nous devions guérir. Nous sommes encore en train de trouver nos repères. Avoir des enfants m’a sauvée – et m’a appris à vivre dans ce monde différemment. Je pense que récemment, j’aurais sombré d’une manière beaucoup plus profonde si je n’avais pas voulu vivre avec eux», conclut-elle.