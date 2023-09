Bad buzz pour Iris Mittenaere: «Arrêtez de nous prendre pour des cons» (vidéos)

«Pour moi c’est énorme»

Ce lundi 11 septembre Iris Mittenaere a enfin dévoilé son nouveau look: une nouvelle coupe et une teinture rousse. «Après 10 ans avec la même tête, j’avais besoin de changement. Peut-être que ce n’est pas ce que vous attendiez mais pour moi c’est énooorme! Je n’ose jamais rien faire», écrit Iris Mittenaere.

«Surcôté»

Si certains internautes, telles que d’anciennes Miss France «adore(nt)» la nouvelle coupe d’Iris, les internautes eux restent sur leur faim. «Joli mais annonce à suspense surcôté! Ce n’est pas la transformation de l’année non plus», écrit un internaute. Ce à quoi l’ancienne Miss répond: «Pour moi et mes proches ça l’est. Je ne vous ai pas dit que j’avais fait un truc de fou. J’ai dit changement de tête. Après 10 ans avec la même. Quand on vous demande en story est ce que je fais une frange vous répondez tout le temps non ne change pas. Quand on change ce n’est pas assez… Moi c’est le plus gros changement que je n’ai jamais fait (…)».