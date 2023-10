«Barrez-vous»: Cyril Hanouna victime d’un canular dans TPMP (vidéo)

«Émission de merde»

Ce que Hanouna et son équipe de chroniqueurs ignoraient, c’est que le jeune homme à qui ils avaient affaire est un TikTokeur connu sous le nom de Théo Audace. Grimé, ce dernier a commencé par «remercier toute l’équipe». Avant de poursuivre: «Il y a un an j’ai eu un accident très grave qui m’a complètement paralysé, mais grâce à vous j’ai pu survivre. Vous m’avez complètement aidé à guérir. Tous les jours à l’hôpital je voyais votre émission, et ça me donnait la force de continuer». Sur le plateau, le silence est de rigueur et Cyril Hanouna, touché par ce récit, invite le jeune homme à continuer. Mais la suite sera moins agréable pour l’animateur puisque Théo balance: «Un jour, après plusieurs mois d’entraînement, j’ai enfin pu me mettre debout, marcher et… enfin éteindre cette émission de merde tout seul!».