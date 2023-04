Benoît Poelvoorde débarque chaque soir sur RTL-TVI avant le JT de 19h

C’est ce lundi 1er mai, aux alentours de 18h55 et juste avant RTL Info 19h, que sera diffusé le premier épisode de SMARTPHONE.

SMARTPHONE, C’est quoi?

On passe nos vies à regarder nos portables. Et si eux aussi nous observaient? SMARTPHONE est un programme humoristique sous forme de sketches courts. Son originalité, c’est son point de vue: celui, unique et systématique, du smartphone.