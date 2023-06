Beyoncé serait responsable de l’inflation en Suède ?

En mai dernier, Queen B commençait sa tournée mondiale avec deux dates à Stockholm , en Suède. Le spectacle qui s’annonçait mémorable n’a pas déçu les fans: chorégraphies travaillées, costumes à couper le souffle, mise en scène recherchée, Beyoncé leur en a mis plein les yeux. Ils étaient d’ailleurs nombreux à avoir fait le déplacement d’Europe voire même des États-Unis pour découvrir le show. Il revenait en effet parfois moins cher d’acheter des billets d’avion pour se rendre en Suède et d’aller au concert que de tenter d’avoir une place dans une ville américaine. Et, selon un économiste, ces fans étrangers auraient, sans le savoir, impacté l’inflation du Royaume .

Augmentation du coût de la vie

Ce sont 60.000 personnes qui se sont rendues dans la capitale pour le concert en mai. Ils ont logé à l’hôtel et mangé dans les restaurants de la ville, ce qui aurait impacté de quelques points le taux d’inflation (+0,2) selon l’économiste Michael Grahn. On aurait aussi observé une augmentation du coût de la vie avec une hausse de 0,3% de l’inflation dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie. Cette hausse s’élèverait à 0,2% dans le secteur des loisirs. L’arrivée de la star aurait en fait aggravé la situation du pays qui sort très lentement d’une très grande hausse de l’inflation. Concrètement, l’inflation devait passer sous la barre des 10% dans le Royaume avant qu'’elle ne reparte à la hausse avec le début de la tournée de Beyoncé. « C’est assez étonnant pour un seul événement. Nous n’avons jamais vu cela auparavant », a confié l’économiste au Financial Times.