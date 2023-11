Bientôt le retour d’une télé-réalité culte des années 2000?

Vous êtes nostalgique de la télé des années 2000? Cette information, dévoilée par Le Parisien, devrait alors vous ravir! Le quotidien français a en effet révélé que M6, à l’instar de TF1 avec la «Star Academy» et «Secret Story», s’apprête à remettre au goût du jour une des télé-réalités cultes du début des années 2000: «Le Bachelor»! On vous raconte.

Souvenez-vous, en 2003, «Le Bachelor» faisait son apparition sur vos écrans. Le concept? Un beau et riche célibataire bien sous tous rapports surnommé «Le Bachelor» fait la connaissance d’une vingtaine de prétendantes. Les téléspectateurs suivent leur séjour dans une luxueuse villa. Au programme: des rapprochements et des rendez-vous entre le bachelor et les candidates afin qu’ils apprennent à mieux se connaître et que ce dernier puisse faire un choix. En effet, à la fin, il n’en restera plus qu’une… celle qui recevra l’ultime rose. Mais pour son retour sur le petit écran, la célèbre télé-réalité ferait peau neuve avec un nouveau concept!