Bilal Hassani contraint d’annuler un concert à cause de menaces

«Un moment de joie»

Dès lors, le chanteur et ses équipes ont pris la lourde décision d’annuler la performance de l’artiste: «À la vue des menaces formulées à l’encontre de Bilal Hassani et de son public dans le cadre de son concert à Metz aujourd’hui ce 5 avril, c’est avec regret, tristesse et dépit que toutes les équipes – celles de la production et de l’artiste, ont décidé d’annuler ce concert. Nous ne pouvons laisser un rendez-vous qui devait être un moment de joie, de partage et de fête, devenir un lieu de tension et de malveillance accrues.»