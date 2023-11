Billie Eilish aborde son corps sans tabou: «J’ai des gros seins depuis que j’ai 9 ans»

À l’occasion de l’événement «Power of Women», Billie Eilish s’est livrée sans tabou dans une interview fleuve accordée au magazine Variety.

«J’ai des gros seins et c’est comme ça»

La chanteuse de 21 ans est d’abord revenue sur son rapport avec son corps. «J’ai des gros seins depuis que j’ai 9 ans, et c’est comme ça. C’est comme ça que je suis.», a-t-elle lancé ajoutant qu’elle ne s’était jamais sentie «désirée ou désirable». «Je ne me suis jamais sentie féminine. Je dois me convaincre que je suis, genre, une jolie fille», a poursuivi la jeune femme.